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بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 11:46 عاجل وبالصور : رغم تحالفه مع الأحرار...ساجد يلبي دعوة رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك
عاجل وبالصور : رغم تحالفه مع الأحرار...ساجد يلبي دعوة رئيس الحكومة بن كيران
علمت ''شوف تيفي'' أن محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري حل وحيدا في هذه اللحظات بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري حل وحيدا في هذه اللحظات بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.

وإستقبل محمد ساجد بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية رئيس المجلس الوطني للمصباح سعد الدين العثماني.

وتأتي زيارة محمد ساجد بعد دعوة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي أطلق مشاورات موسعة مع جميع الأحزاب السياسية، في أفق البحث عن أغلبية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم تأكيد بن كيران بكونه تفاهم مبدئيا مع حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية، لكن قرارا سابقا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طالب بن كيران بالإجتماع مع جميع الأحزاب السياسية والإنصات لمقترحاتهم، بما فيها التي دخلت في تحالفات مع أحزاب أخرى كوضعية الإتحاد الدستوري مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

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ساجد بن كيران الإستقبال العدالة الحكومة المقر شوف تيفي

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