سكوب.. وجبات غدائية خاصة من القصر الملكي إلى غرفة اليوسفي بالشيخ خليفة+صور

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يستفيد من وجبات غدائية تأتي مباشرة من القصر الملكي بأوامر ملكية.
و عاينت "شوف تيفي" دخول الوجبات التي تأتي عبر ثلاث سيارات من القصر الملكي خصيصا لليوسفي الذي يعاني من أزمة صحية أدخلته مؤخرا مستشفى الخليفة بالرباط.
و كان اليوسفي قد حظي بزيارتين من الملك محمد السادس، أعرب من خلالهما في تصريح خص به "شوف تيفي" عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة الملكية.
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