سكوب.. وجبات غدائية خاصة من القصر الملكي إلى غرفة اليوسفي بالشيخ خليفة+صور

علمت ''شوف تيفي''، أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يستفيد من وجبات غدائية تأتي مباشرة من القصر الملكي بأوامر ملكية.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أن الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يستفيد من وجبات غدائية تأتي مباشرة من القصر الملكي بأوامر ملكية.

و عاينت "شوف تيفي" دخول الوجبات التي تأتي عبر ثلاث سيارات من القصر الملكي خصيصا لليوسفي الذي يعاني من أزمة صحية أدخلته مؤخرا مستشفى الخليفة بالرباط.

و كان اليوسفي قد حظي بزيارتين من الملك محمد السادس، أعرب من خلالهما في تصريح خص به "شوف تيفي" عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة الملكية.