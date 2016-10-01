عبد الإله بن كيران يستقبل محمد ساجد وحيدا للتشاور حول تشكيل الحكومة

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران سيستقبل اليوم الأربعاء الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد في إطار المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران سيستقبل اليوم الأربعاء الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد في إطار المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة.



وأوضحت مصادر مطلعة، أن محمد ساجد سيحل ضيفا على عبد الإله بن كيران بدعوة من رئيس الحكومة على الساعة الحادية عشرة صباحا، للقاء أولي وتشاوري حول موقف حزب الحصان للمشاركة في الحكومة.



وأضافت ذات المصادر، أن محمد ساجد سيمثل حزب الإتحاد الدستوري في اللقاء الأولي وحيدا دون حضور أي عضو من المكتب السياسي للحزب، إذ يرتقب أن يحمل ساجد عرض رئيس الحكومة إلى الأجهزة التنظيمية والتقريرية لحزبه لتبث في الموضوع.



وتأتي خطوة تلبية دعوة بن كيران من طرف محمد ساجد رغم تحالف حزب الأخير مع التجمع الوطني للأحرار، حيث يرى متتبعون للشأن السياسي أن رئيس الحكومة المعين إستطاع إختراق التحالف بين حزب الحمامة والحصان، فيما يرى أخرون أن ساجد سينقل فقط عرض بن كيران، في حين أن الأجهزة التنظيمية لحزبه لن تلبي الطلب إلى حين التشاور مع حليفهم الأحرار.