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حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة ''صابرين''.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 10:30 حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة صابرين.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو | حوادث و حقوق
حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة ''صابرين''.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو
علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية لمنطقة عين السبع بالدار البيضاء اعتقلت اليوم الثلاثاء زميلتي الطالبة صابرين التي توفيت في ظروف غامضة بالدار البيضاء.

شوف تيفي: م غطاس

علمت "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية لمنطقة عين السبع بالدار البيضاء اعتقلت اليوم الثلاثاء زميلتي الطالبة صابرين التي توفيت في ظروف غامضة بالدار البيضاء.

و جرى توقيف الطالبتين، حسب مصدر مقرب من عائلة صابرين بعد الاشتباه فيهما في ارتكاب هذه الجريمة التي جرت أطوارها بعين السبع يوم الأحد.

و كانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية أوقف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طالب جامعي للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في سقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.

من جانبه صرح والد صابرين لـ"شوف تيفي" التي تبلغ من العمر 20 سنة، أن ابنته لقيت مصرعها مقتولة و لم تنتحر كما يروج له البعض.

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شوف تيفي المغرب الشرطة القضائية عين السبع طالبتين توقيف جريمة

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