عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

في واقعة مثيرة ، علمت شوف تيفي أن القطار السريع القادم من الرباط إلى محطة البيضاء الميناء كان له موقف طريف وسيء صباح يومه الأربعاء بالقرب من محطة الصخيرات، بعدما صدم حمار يقال حسب مصدرنا أنه كان

شوف تيفي

في واقعة مثيرة ، علمت شوف تيفي أن القطار السريع القادم من الرباط إلى محطة البيضاء الميناء كان له موقف طريف وسيء صباح يومه الأربعاء بالقرب من محطة الصخيرات، بعدما صدم حمار يقال حسب مصدرنا أنه كان مستلقيا على السكة الحديدية مما يقوي فرضية انتحار الحمار.

هذا الحادث المأساوي لصديقنا الحمار الذي ربما فضل الإنتحار على سكة القطار، أربك المسافرين المتوجهين إلى عملهم بعدما توقف القطار عن الحركة لأزيد من 20 دقيقة، اضطرت خلاله إدارة مكتب السكك الحديدية إلى تغيير المسافرين إلى قطار آخر.

وبعيدا عن الإرتباك الذي ربما أزعج المسافرين.. يظل السؤال المثير معلقا، لماذا انتحر الحمار على سكة القطار، وماهي الأسباب الني دفعت صديقنا الحيوان إلى هذا السلوك المشين عقائديا واجتماعيا ؟