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بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و ''تندوف''
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 09:56 بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و تندوف | بوليتيك
بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و ''تندوف''
ذكرت مصادر مطلعة، أن ''هيرفي لادسوس'' وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، سيحل بمدينة العيون نهاية الأسبوع الجاري، للتباحث مع المسؤولين المغاربة قبل التوجه نحو مخيمات تندوف للقاء

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة، أن "هيرفي لادسوس" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، سيحل بمدينة العيون نهاية الأسبوع الجاري، للتباحث مع المسؤولين المغاربة قبل التوجه نحو مخيمات تندوف للقاء وفد عن جبهة البوليساريو.

وأضافت ذات المصادر، أن زيارة المسؤول الأممي أعلن عنها في ندوة صحفية عقب الدورة نصف الشهرية لمجلس الأمن حول الصحراء، حيث تأتي الجولة التي كان مرتقبا أن يقوم بها بان كي مون في وقت سابق قبل إنتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا له .

وأفادت ذات المصادر، أن الزيارة الجديدة تأتي لتقييم الأوضاع على الحدود بعد التوثر الذي تصاعد بمنطقة قندهار القريبة من المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا والمسمى "الكررات"، حيث يرتقب أن تحاول الزيارة التي تعد الأولى بعد زيارة بان كيمون لتندوف شهر مارس الماضي، إعادة التوازن مع المغرب بفعل التحيز الكبير الذي أظهره بان كيمون الذي سيترك منصبه مطلع يناير المقبل.

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