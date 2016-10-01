ملثم ملقب بـ ''نينجا'' يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير

"شوف تيفي"
يعيش سكان جماعة سيدي المختار باقليم شيشاوة في الآونة الأخيرة، الرعب والهلع الشديد بسبب شخص ملثم ملقب بـ "نينجا" نفذ العديد من عمليات السرقة.
وحسب مصادر محلية، فإن النينجا ينفذ عملياته ليلا من خلال مداهمة المنازل، وسرقة من بها، موضحة بأن آخر ما قام به كان الاعتداء على سيدة متزوجة غير أن تدخل زوجها حال دون تمكنه من تنفيذ عمليته وسرقة محتويات المنزل.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الساكنة تقدمت لمصالح الدرك بشكايات حول هذا الشخص حتى يتم إيقافه والذي قد يكون من أبناء المنطقة.
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