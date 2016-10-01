 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة صابرين.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو | حوادث و حقوق

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة ''صابرين''.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات | حوادث و حقوق

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و تندوف | بوليتيك

بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و ''تندوف''

ملثم ملقب بـ نينجا يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير | حوادث و حقوق

ملثم ملقب بـ ''نينجا'' يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير

فاجعة طرقية تهز سطات..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية تهز سطات..وهذا هو عدد القتلى

ڤيديو مذهل لفتاة روسية عمرها أربع سنوات تتكلم عدة لغات بطلاقة الروسية.. العربية، الفرنسية. الانجليزية، الصينية ! | منوعات

ڤيديو مذهل لفتاة روسية عمرها أربع سنوات تتكلم عدة لغات بطلاقة الروسية.. العربية، الفرنسية.

فيديو كوميدي لإيكو مع البطل العالمي أبو زعيتر وخوه.. أبو زعيتر كايشرف المغرب و والديه وخوه كايجيب ليهم المشاكل | ثقافة و فنون

فيديو كوميدي لإيكو مع البطل العالمي أبو زعيتر وخوه.. ''أبو زعيتر كايشرف المغرب و والديه وخوه كايجيب

بالفيديو | دنيا باطما و الدوزي في تداريب رقص في سيريلانكا استعدادا لعملهما المشترك | ثقافة و فنون

بالفيديو | دنيا باطما و الدوزي في تداريب رقص في سيريلانكا استعدادا لعملهما المشترك

دوزيم تحضر برنامج جديد للمواهب الكوميدية وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

دوزيم تحضر برنامج جديد للمواهب الكوميدية وهذه هي التفاصيل

هنا يكمن سر قوة الملك

فاجعة طرقية تهز سطات..وهذا هو عدد القتلى
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 09:31 فاجعة طرقية تهز سطات..وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق
فاجعة طرقية تهز سطات..وهذا هو عدد القتلى
أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب شخص واحد بجروح بليغة إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم أمس الثلاثاء بمنطقة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات.

"شوف تيفي"

أفادت السلطات المحلية لإقليم سطات بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب شخص واحد بجروح بليغة إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم أمس الثلاثاء بمنطقة بني مسكين الشرقية دائرة البروج إقليم سطات.

وحسب المصدر ذاته، فقد تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع جثث الضحايا بمستودع الأموات.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السلطات المحلية الدرك الملكي البروج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة صابرين.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو | حوادث و حقوق

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة ''صابرين''.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات | حوادث و حقوق

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

ملثم ملقب بـ نينجا يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير | حوادث و حقوق

ملثم ملقب بـ ''نينجا'' يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير

مثير.. ها كيفاش تسرق منزل موظف شرطة بطنجة.. والمفاجأة عمر منفذ عملية السرقة | حوادث و حقوق

مثير.. ها كيفاش تسرق منزل موظف شرطة بطنجة.. والمفاجأة ''عمر'' منفذ عملية السرقة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حادثة سير صطافيط مساجين عكاشة..هذا هو حال المصابين..من أمام مستشفى محمد الخامس بالبيضاء | بــووز
منذ 48 دقيقة

بعد حادثة سير صطافيط مساجين عكاشة..هذا هو حال المصابين..من أمام مستشفى محمد الخامس بالبيضاء

بالفيديو.. سامسونغ تتكبد المزيد من الخسائر | قنوات أخرى

بالفيديو.. سامسونغ تتكبد المزيد من الخسائر

القرصنة الإلكترونية بالمنطقة.. تهديدات وأرقام | قنوات أخرى

القرصنة الإلكترونية بالمنطقة.. تهديدات وأرقام

اشتباكات بين الشرطة الاسبانية ومشجعي فريق ليغا وارسو البولندي | قنوات أخرى

اشتباكات بين الشرطة الاسبانية ومشجعي فريق ليغا وارسو البولندي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة صابرين.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة صديقاتها بالجريمة + فيديو | حوادث و حقوق
منذ 39 دقيقة

حصريا..بعد توقيف المشتبه فيه في قتل الطالبة ''صابرين''.. هذا ما توصلت له الشرطة القضائية وهذه علاقة

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات | حوادث و حقوق

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و تندوف | بوليتيك

بعد التوثر ..مسؤول حفظ السلام بالأمم المتحدة يزور المغرب و ''تندوف''

ملثم ملقب بـ نينجا يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير | حوادث و حقوق

ملثم ملقب بـ ''نينجا'' يورع ساكنة شييشاوة.. وها شنو كايدير

﻿ ﻿
اليوم 10:05 GMT

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.