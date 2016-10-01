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دوزيم تحضر برنامج جديد للمواهب الكوميدية وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 05:28 دوزيم تحضر برنامج جديد للمواهب الكوميدية وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
دوزيم تحضر برنامج جديد للمواهب الكوميدية وهذه هي التفاصيل
كشف مصدر مطلع أن القناة الثانية تحضر لأول مرة لبرنامج خاص باكتشاف المواهب الكوميدية، البرنامج قد يكون نسخة مصغرة من برنامج ''كوميديا'' أو نسخة مطورة بفكرة أخرى.

شوف تيفي: ع.السكارجي

كشف مصدر مطلع أن القناة الثانية تحضر لأول مرة لبرنامج خاص باكتشاف المواهب الكوميدية، البرنامج قد يكون نسخة مصغرة من برنامج "كوميديا" أو نسخة مطورة بفكرة أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن القناة بدأت في اختيار لجنة التحكيم التي ستشرف على انتقاء أفضل المواهب من المشاركة عبر برايمات أسبوعية حيث من المنتظر أن ينقل هذا البرنامج قناة عين السبع إلى المرتبة الأولى في ترتيب القنوات الأكثر مشاهدة كما كانت عليه القناة الأولى أثناء عرضها لبرنامج "كوميديا".

جدير بالذكر أن أول فرد من لجنة التحكيم قال مصدرنا أنه سيكون كمال كاظيمي في حين يتم التفاوض مع آخرين لتشكل لجنة تحكيم البرنامج.

 

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