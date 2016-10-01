أحلام شرف الدين دارت مشروع ديالها وبعدات من الفن..و ماشي بسباب الحجاب

تداولت مؤخرا بعض الصفحات الفايسبوكية صورا للفنانة أحلام شرف الدين بطلة سلسلة ''زينة الحياة'' التي قدمتها القناة الأولى وهي مرتدية للحجاب حيث قيل إن سبب ارتدائها هو سبب اعتزالها.

شوف تيفي:ع.س

تداولت مؤخرا بعض الصفحات الفايسبوكية صورا للفنانة أحلام شرف الدين بطلة سلسلة "زينة الحياة" التي قدمتها القناة الأولى وهي مرتدية للحجاب حيث قيل إن سبب ارتدائها هو سبب اعتزالها.

"شوف تيفي" بحثت في موضوع الحجاب الذي أثار الجدل، وتوصلت لمعطيات من مصدر مقرب قال أن أحلام شرف الدين لم تتخلى عن الفن بسبب الحجاب لكنها اعتزلت الميدان نظرا للمشاكل التي يتخبط فيها، واعتماد سياسة باك صاحبي في انتقاء الممثلين وأن الكاستينغ لي كيدوزوه يبقى صوريا فقط.

وأضاف نفس المصدر أن أحلام أسست لمشروع شخصي أغناها عن هذا الميدان الذي لا يجلب سوى الويل والاشتغال فيه يبقى صعبا في ظل استمرار بعض العقليات الغريبة فيه.





