الوديع من السياسة إلى الفن السابع

من المنتظر أن يشارك الأديب صلاح الوديع في لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم الوثائقي للمهرجان الدولي للسينما المغربية والإيبيروأمريكية في دورته السادسة عشر بمرتيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و26

شوف تيفي: ع.السكارجي

من المنتظر أن يشارك الأديب صلاح الوديع في لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم الوثائقي للمهرجان الدولي للسينما المغربية والإيبيروأمريكية في دورته السادسة عشر بمرتيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و26 نونبر المقبل.

ويطمح هذا المهرجان دائما إلى تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المغرب وبلدان أمريكا الجنوبية فضلا عن إسبانيا والبرتغال، وذلك في إطار استراتيجية واضحة بدأت منذ الدورة الأولى قبل ستة عشر سنة، والتي ستعرف هذه السنة مشاركة خمسين فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، واثني عشرة فيلما ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، تنتمي لمختلف بلدان قارة أمريكا الجنوبية فضلا عن اسبانيا والبرتغال والمغرب.



