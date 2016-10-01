إنفراد : حزب العدالة والتنمية يستعد لنقل مقر حزبه لمكان ''أرحب''

كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة حزب العدالة والتنمية تباشر البحث عن بناية أرحب وأوسع من التي يوجد فيها المقر الحالي، قبل نهاية الولاية الحكومية الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

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كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة حزب العدالة والتنمية تباشر البحث عن بناية أرحب وأوسع من التي يوجد فيها المقر الحالي، قبل نهاية الولاية الحكومية الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كشف أثناء الكلمة الترحيبية بالنواب الجدد يوم الجمعة الماضي، أن المقر الجديد سيكون جاهزا قبل مجيئ الفريق البرلماني الثاني بمجلس النواب بعد الفريق الذي فاز في الإنتخابات الأخيرة، أثناء عتابه "ممازحا" برلمانيي طنجة الذين حلوا للإجتماع متأخرين للإجتماع الترحيبي بالقول" ناس طنجة جاو معطلين ولكن المشكل هو إلى جاو ناس الرباط معطلين"، ليتابع حديثه "بالرد على أحد الحاضرين بأن المكان ضاق شوية ولكن قريبا إن شاء الله سيكون المقر قبل مجيئ الفريق الثاني أرحب ولكن مصاب يجيب الله غير اللي عمروا".

وتابعت ذات المصادر، أن فكرة مقر جديد مشابه لمقر حليفه حزب التقدم والإشتراكية الرحب ستكون أولويات إدارة الحزب في الشهور المقبلة"، مضيفا أن بن كيران أسر لنوابه أن حزب الأصالة والمعاصرة هنأ حزب العدالة والتنمية بعد فوزه بالمرتبة الأولى على "الإنترنت" مصرحا "أنه لم يكلف نفسه الإتصال هاتفيا وحتى حنا نقولو ليه شكرا على الإنترنت مكاين مشكل" حسب مقطع للفيديو.