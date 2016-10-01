مثير.. ها كيفاش تسرق منزل موظف شرطة بطنجة.. والمفاجأة ''عمر'' منفذ عملية السرقة

"شوف تيفي"
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتكابهما لسرقة من داخل منزل يكتريه موظف شرطة، برتبة حارس أمن، بحي العرفان.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن المشتبه فيهما، ومن بينهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، قاما ليلة أمس الاثنين بتنفيذ سرقة استهدفت جهاز تلفاز وأصفاد مهنية وممتلكات شخصية تخص موظف شرطة، قبل أن تمكن الأبحاث من توقيفهما واسترجاع المسروقات.
وقد تم وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
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