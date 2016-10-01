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بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 00:10 صادم.. فقيه اغتصب زبونته وافتض بكارتها بحي الألفة بالبيضاء بدعوى طرد الجن.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم.. فقيه اغتصب زبونته وافتض بكارتها بحي الألفة بالبيضاء بدعوى طرد الجن.. وهذه هي التفاصيل
يتواصل مسلسل فضائح من يطلقون على أنفسهم رقاة باستطاعتهم طرد الجن الذي يسكن الإناث بسقوط خمسيني في يد الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، إذ كشفت الأبحاث أنه مجرد دجال مكبوث

"شوف تيفي"


يتواصل مسلسل فضائح من يطلقون على أنفسهم رقاة باستطاعتهم طرد الجن الذي يسكن الإناث بسقوط خمسيني في يد الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، إذ كشفت الأبحاث أنه مجرد دجال مكبوث وليس من حفظة القرآن، ولا يتوانى في نهش أجساد المغفلات ممن يقصدنه للتبرك والتحصن أو لطرد المس.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن مصادر جيدة الإطلاع كشفت لها أن شخصا يبلغ من العمر 54 عاما، يقطن بحي الزبير بالألفة،كان معروفا ببركاته في مجال الرقية الشرعية، ولا تكاد شقته تخلو من الوافدات،طيلة اليوم، أحيل صباح أول أمس الاثنين، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل تهم الاغتصاب المقرون بافتضاض بكارة وممارسة الشعوذة.

وحسب المصادر نفسها، فإن الضحية شابة لم تكمل 22 سنة من عمرها، لا تعاني مسا، بل رافقت صديقتها قبل أسبوعين إلى شقة المشعوذ، إذ اعتادت على التبرك بما يتلوه عليها من طلاسم، فارتأت أن تشاركها شقيقتها في ذلك، وواظبت على إتباع تعليمات الراقي الذي زارته مرتين، وفي الأخير طلب منها أن تأتي وحيدة دون شقيقتها حتى يتسنى له تخصيص حصة أكبر لعلاجها، رغم أنها أوضحت له أنها لا تعاني شيئا، فقط أرادت أن تمارس الرقية الشرعية لما سمعت عنها من إيجابيات.

وخطط الراقي لزيارة الشابة العشرينية، إذ أنه اختار الثلاثاء الماضي لعلمه بغياب زوجته وأم أبنائه الأربعة، لارتباطها بزيارة عائلية،وانتظر حضور الضحية، ليمارس عليها طقوسا غريبة لم تستفق منها إلا بعد أن فقد عذريتها.

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المغرب شوف تيفي الفقيه الرقية الشرعية رقاة التبرك

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