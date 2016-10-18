عاجل وبالفيديو والصور.. ها كيفاش وقع الحادث اللي فيه المساجين ديال عكاشة..وهذا هو عدد المصابين

علمت ''شوف تيفي'' أن مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، استقبلت قبل قليل، 6 سجناء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، خلال حادثة سير، تعرضت لها سيارة أمن، كانت تنقلهم من المحكمة الابتدائية عين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، استقبلت قبل قليل، 6 سجناء أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، خلال حادثة سير، تعرضت لها سيارة أمن، كانت تنقلهم من المحكمة الابتدائية عين السبع إلى سجن عكاشة المحلي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادث والذي سبق أن كشفنا عن تفاصيله الأولى قبل ساعة، وقع حينما اصطدمت سيارة تابعة للأمن بعمود كهربائي بالقرب من المحكمة المذكورة، ما تسبب في إصابة رجلي شرطة بجروح تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.



وأضاف المصدر ذاته بأن السبب في وقوع الحادث، يرجع بالأساس إلى محاولة الشرطي المكلف بسياقة السيارة تجنب الاصطدام بدراجة نارية، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالعمود نظرا للعدد الكبير من السجناء الذين كانوا على متنها.



