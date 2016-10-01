عاجل.. سيارة تحمل مجموعة من سجناء وموظفي سجن عكاشة تتعرض لحادث خطير بالبيضاء.. وحالة استنفار أمني بمستشفى محمد الخامس في هذه اللحظات

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة تابعة لسجن عكاشة بالبيضاء، تعرضت قبل قليل لحادثة سير خطيرة، ما أسفر عن إصابة سجناء وموظفين كانوا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة .

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن سيارة تابعة لسجن عكاشة بالبيضاء، تعرضت قبل قليل لحادثة سير خطيرة، ما أسفر عن إصابة سجناء وموظفين كانوا على متنها بجروح متفاوتة الخطورة .



وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن سيارات للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي العلاجات الضرورية.



وأضاف المصدر ذاته بأن مستشفى محمد الخامس يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، حيث تم غلق جميع أبوابه مخافة هروب أحد السجناء المصابين.