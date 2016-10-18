مؤلم وبالصور.. شاب ينتحر شنقا داخل منزل مهجور ضواحي البيضاء

عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب، معلقة على سقف منزل مهجور يوجد على مستوى منطقة سبيت ضواحي البيضاء.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب، معلقة على سقف منزل مهجور يوجد على مستوى منطقة سبيت ضواحي البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطريقة التي انتحر بها الشاب، تُظهر بأنه قام بالصعود إلى سقف المنزل ورمى بجسده بعد أن ربط عنقه بحبل بلاستيكي.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.