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رئيس الحكومة خاض أطول اجتماع مع لشكر منذ اجتماعاته مع أمناء الأحزاب
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 21:44 رئيس الحكومة خاض أطول اجتماع مع لشكر منذ اجتماعاته مع أمناء الأحزاب | بوليتيك
رئيس الحكومة خاض أطول اجتماع مع لشكر منذ اجتماعاته مع أمناء الأحزاب
أخذت جلسة عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر ، الكثير من الوقت مقارنة مع باقي الجلسات التي عقدها رئيس الحكومة، مع باقي أمناء الأحزاب الذين اجتمع بهم يوم أمس الاثنين.

شوف تيفي

أخذت جلسة عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر ، الكثير من الوقت مقارنة مع باقي الجلسات التي عقدها رئيس الحكومة، مع باقي أمناء الأحزاب الذين اجتمع بهم يوم أمس الاثنين.

ذلك أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، لم تتعد ساعة من الزمن على أبعد تقدير، إلا أن اجتماع بنكيران ولشكر استغرق ساعة ونصف (من السابعة والنصف إلى التاسعة مساء)، قبل أن يُلخص لشكر ما جرى في اللقاء في 4 دقائق.

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