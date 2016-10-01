رئيس الحكومة خاض أطول اجتماع مع لشكر منذ اجتماعاته مع أمناء الأحزاب

شوف تيفي
أخذت جلسة عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر ، الكثير من الوقت مقارنة مع باقي الجلسات التي عقدها رئيس الحكومة، مع باقي أمناء الأحزاب الذين اجتمع بهم يوم أمس الاثنين.
ذلك أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، لم تتعد ساعة من الزمن على أبعد تقدير، إلا أن اجتماع بنكيران ولشكر استغرق ساعة ونصف (من السابعة والنصف إلى التاسعة مساء)، قبل أن يُلخص لشكر ما جرى في اللقاء في 4 دقائق.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.