لشكر: نحن ندعم بنكيران ولن نضع له العراقيل

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الأخير لن يضع أي عراقيل أمام تشكيل الحكومة، مضيفا أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، رهين باتصال بنكيران بحزب ''الوردة'' عندما ينهي باقي

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أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الأخير لن يضع أي عراقيل أمام تشكيل الحكومة، مضيفا أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، رهين باتصال بنكيران بحزب "الوردة" عندما ينهي باقي اجتماعاته مع باقي الأحزاب. وقد صرح عقب انتهاء اجتماعه الذي دام ساعة ونصف مع بنكيران، قائلا: "جينا لعند بنكيران في إطار مشاوراته الأولية لتشكيل الحكومة، ونحن بكل مسؤولية سنعمل على تيسير مهمته، وأن ينجح في مهمته، ونريد أن نؤكد أننا مازلنا ننتظر اتصاله بنا بعد انتهاء اجتماعاته مع باقي الأحزاب، وله كامل المسؤولية والاختيار، لأننا نريد أن نمكنه من الوقت قبل أن يعلمنا بقراره الأخير حول تشكيلته الحكومية".

أما بنكيران، فرفض التصريح قائلا لوسائل الإعلام الحاضرة إن خلاصة الاجتماع هي التي ذكرها إدريس لشكر.