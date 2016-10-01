انفراد.. ها كيفاش شدو الطالب لِقْتل صابرين في العشا ديالها.. تفاصيل حصرية وصادمة بخصوص الجريمة

علمت ''شوف تيفي'' أن الطالب المدعو ''مهدي'' والمشتبه به في قتل الطالبة ''صابرين'' بعين السبع بالبيضاء قبل يومين، تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية ليلة أمس الاثنين، حينما حضر رفقة والدته إلى عزاء الهالكة

"شوف تيفي": إ.ط

علمت "شوف تيفي" أن الطالب المدعو "مهدي" والمشتبه به في قتل الطالبة "صابرين" بعين السبع بالبيضاء قبل يومين، تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية ليلة أمس الاثنين، حينما حضر رفقة والدته إلى عزاء الهالكة بمنزلها.

وحسب مصدر مقرب من عائلة الضحية لـ "شوف تيفي" فإن المشتبه فيه، اعترف خلال التحقيق بأنه قام بالاعتداء على الضحية ليلة كاملة بسطح عمارة توجد بحي المسيرة، موضحا بأنه قام بتكسير أنفها وفمها قبل أن يرميها من السطح.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر حاول قبل اعتقاله تغيير مجريات التحقيق، باستخدام هاتف الضحية، حيث انتحل صفتها وأرسل لوالدته رسائل نصية أخبرها من خلالها بأنه هو صابرين وقد ملت الحياة وتريد الانتحار.

انتظروا تفاصيل أخرى خطيرة حول هذه الجريمة بعد قليل..