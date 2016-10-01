عاجل.. نقل رجلي شرطة في حالة خطيرة إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء.. وها شنو وقع ليهم

علمت ''شوف تيفي'' أن سيارة للإسعاف، قامت قبل قليل بنقل ضابط شرطة ورجل شرطة بدرجة عادية إلى مستعجلات محمد الخامس بالحي المحمدي بالبيضاء، عقب تعرضهما لحادثة سير خطيرة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن سيارة للإسعاف، قامت قبل قليل بنقل ضابط شرطة ورجل شرطة بدرجة عادية إلى مستعجلات محمد الخامس بالحي المحمدي بالبيضاء، عقب تعرضهما لحادثة سير خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجلي الشرطة كانا على متن سيارة الخدمة خلال مطاردتهما لشخص يركب دراجة نارية بالقرب من المحكمة الابتدائية لعين السبع، إلا أن سيارتهما اصطدمت بقوة بعمود كهربائي.

وأضاف المصدر ذاته بأن ضابط الشرطة وصل إلى المستشفى المذكور في حالة إغماء بالإضافة إلى إصابته بجروح على مستوى الوجه، بينما أصيب الشرطي الثاني على مستوى الظهر والوجه، موضحا بأن سيارة أخرى للإسعاف ستقوم في هذه اللحظات بنقلهما إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.