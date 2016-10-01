عاجل.. لشكر يحل ضيفا على بنكيران في هذه الأثناء

يحل في هذه الأثناء، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضيفا على عبد الإله بنكيران، من أجل الحديث والاتفاق عن صيغ التحالفات التي يسعى بنكيران لتأسيسها من أجل تشكيل

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يحل في هذه الأثناء، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضيفا على عبد الإله بنكيران، من أجل الحديث والاتفاق عن صيغ التحالفات التي يسعى بنكيران لتأسيسها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وقد كان مصحوبا بالحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.

للإشارة فقد حل يوم أمس الأمين العام لحزب السنبلة امحند العنصر ضيفا على بنكيران بمقر حزبه غير أن العنصر ترك قرار التحالف من عدمه في يد الأجهزة التقريرية لحزب السنبلة، أما نبيل بنعبدالله الذي التقى رئيس الحكومة أيضا يوم أمس كشف أنه مستمر في التحالف مع بنكيران في حين التقى حميد شباط مساء أمس أيضا رئيس الحكومة من أجل تدارس موقف المشاركة في التشكيلية الحكومية المقبلة.