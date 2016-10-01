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بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 19:46 سكوب..فيلم سينمائي جديد بالمغرب على خطى الزين لي فيك ديال لبنى أبيضار | ثقافة و فنون
سكوب..فيلم سينمائي جديد بالمغرب على خطى ''الزين لي فيك'' ديال لبنى أبيضار
يبدو أن عدوى نبيل عيوش انتقلت إلى مخرج فيلم سينمائي جديد يتم تصويره حاليا والذي حصل على 450 مليون سنتيم كدعم منحة تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج.. فأخباره الآتية من بلاطو التصوير تفوح منها رائحة

شوف تيفي:

يبدو أن عدوى نبيل عيوش انتقلت إلى مخرج فيلم سينمائي جديد يتم تصويره حاليا والذي حصل على 450 مليون سنتيم كدعم منحة تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج.. فأخباره الآتية من بلاطو التصوير تفوح منها رائحة المشاهد المخلة، فضلا عن حالة احتقان يعيشها فريق التصوير.

مصدر مطلع كشف لـ"شوف تيفي" أن مخرج العمل يستفز فريق العمل بشدة، وأن ظروف التصوير تعتبر كارثية بامتياز فضلا عن تغيير شامل في سيناريو الفيلم الذي تم تغييره بالكامل حيث يتم تصوير بعض المشاهد الخارجة عن ما هو موجود في سيناريو الفيلم الأصلي.

يذكر أن سيناريو "الزين لي فيك" الذي كان قد تم وضعه في المركز السينمائي المغربي لم يكن هو السيناريو الذي تم تصويره، مما جعل المركز يمنع الفيلم من العرض بعد ضمه لمشاهد جنسية مخلة بالحياء وكلمات نابية تم تداولها في حوار الفيلم من بطولة لبنى أبيضار وديدان والناجي.

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