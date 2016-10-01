يا ربي السلامة.. شخص يقتل والدته بالحسيمة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

"شوف تيفي"
اهتزت منطقة دشار أدغار بأجدير التابعة لإقليم الحسيمة، عشية اليوم الثلاثاء، على وقع خبر صادم، بطله شخص أقدم على قتل والدته بواسطة سكين.
وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، انتقلت إلى عين المكان وتمكنت من اعتقال الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.