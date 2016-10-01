يا ربي السلامة.. شخص يقتل والدته بالحسيمة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

اهتزت منطقة دشار أدغار بأجدير التابعة لإقليم الحسيمة، عشية اليوم الثلاثاء، على وقع خبر صادم، بطله شخص أقدم على قتل والدته بواسطة سكين.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة دشار أدغار بأجدير التابعة لإقليم الحسيمة، عشية اليوم الثلاثاء، على وقع خبر صادم، بطله شخص أقدم على قتل والدته بواسطة سكين.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، انتقلت إلى عين المكان وتمكنت من اعتقال الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.