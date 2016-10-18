بالصور..أستاذ متدرب متهم باغتصاب طفلة داخل مرحاض من الدبر يحصل على السراح بفاس..وهذا ما وقع أمام المحكمة

قضت محكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الثلاثاء، بتمكين أستاذ متدرب من السراح المؤقت، عقب اتهامه باغتصاب طفلة تدعى ''ابتسام''.

"شوف تيفي"

قضت محكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الثلاثاء، بتمكين أستاذ متدرب من السراح المؤقت، عقب اتهامه باغتصاب طفلة تدعى "ابتسام".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفور خروج المحكمة بهذا القرار، نظمت عائلة الطفلة الضحية بمعية العديد من الجمعيات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة طالبوا من خلالها بإعادة المتابع في قضية "ابتسام" إلى السجن.

وفي تفاصيل هذه القضية التي وقعت فصولها قبل أشهر، فقد تعرضت الطفلة ابتسام للاغتصاب داخل مرحاض مؤسسة توجد بحي بنسودة بمدينة فاس على يد أستاذ متدرب بالمؤسسة يبلغ 23 عاما قام بإيلاج عضوه الذكري في دبرها بالقوة وهو ما تسبب لها في جروح خطيرة.