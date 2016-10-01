''الأمريكان'' يصورون ''هوم لاند'' في المغرب

أضحى المغرب وجهة سينمائية لمجموعة من الأعمال الهوليودية وحتى البوليودية، فمجموعة من الأعمال أصبحت تصور بالمغرب ويتم تسويقها في القاعات السينمائية العالمية والعربية، وحتى بعض المسلسلات وجدت

شوف تيفي: ع.السكارجي

أضحى المغرب وجهة سينمائية لمجموعة من الأعمال الهوليودية وحتى البوليودية، فمجموعة من الأعمال أصبحت تصور بالمغرب ويتم تسويقها في القاعات السينمائية العالمية والعربية، وحتى بعض المسلسلات وجدت ضالتها في المغرب حيث أضحى البلد استوديو طبيعي لتصوير الأعمال الفنية.

ومناسبة الحديث عن استوديوهات المغرب التي لا يعرف لها طريقا الفنانون المغاربة هو تصوير أحدا أشهر سلسلة أمريكية بعنوان "هوم لاند" حيث اختار مخرجها الانتقال للمغرب لتصوير حلقات أحداثها في كل من الرباط،تمارة، الصخيرات، تامسنا.

وتعتبر هذه السلسلة الأكثر تتويجا بالجوائز العالمية التي تشهد متابعة قياسية في أمريكا بالخصوص فضلا عن باقي الدول التي يتم بث هذه السلسلات في قنواتها.