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بالصور.. البوليس المغربي كيشطع مع ممثل أمريكي مشهور كيقلب على بن لادن في مراكش.. وها علاش
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 18:47 بالصور.. البوليس المغربي كيشطع مع ممثل أمريكي مشهور كيقلب على بن لادن في مراكش.. وها علاش | مجتمع
بالصور.. البوليس المغربي كيشطع مع ممثل أمريكي مشهور كيقلب على بن لادن في مراكش.. وها علاش
كشف موقع ''ماركا'' الإسباني أن الممثل الأمريكي نيكولا كيج، يوجد بمدينة مراكش لتصوير إعلان فيلم كوميدي بعنوان''الجيش الواحد''.

"شوف تيفي"

كشف موقع "ماركا" الإسباني أن الممثل الأمريكي نيكولا كيج، يوجد بمدينة مراكش لتصوير إعلان فيلم كوميدي بعنوان"الجيش الواحد".

وأوضح الموقع الإسباني بأن تصوير الفيلم الذي سيعرض في قاعات السينما في 4 نونبر المقبل، يتمحور حول قصة شخصية كوميدية عاشت في باكستان، تقوم برحلة للبحت عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وظهر الممثل الأمريكي في صورتين، الأولى كان يركب بها الحمار الذي تجول به شوارع مدينة مراكش، والثانية حينما كان يرقص مع ممثلين يرتدون ملابس الشرطة المغربية.

البوليس المغربي كيشطع مع ممثل أمريكي مشهور كيقلب على بن لادن في مراكش

البوليس المغربي كيشطع مع ممثل أمريكي مشهور كيقلب على بن لادن في مراكش

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