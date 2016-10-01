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بالفيديو.. نايضة أمام المقاطعة الحضرية عين السبع في البيضاء.. وها شنو واقع
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 18:44 بالفيديو.. نايضة أمام المقاطعة الحضرية عين السبع في البيضاء.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق
بالفيديو.. نايضة أمام المقاطعة الحضرية عين السبع في البيضاء.. وها شنو واقع
تعرف المقاطعة الحضرية عين السبع الواقعة بالقرب من المحكمة الابتدائية بالبيضاء، في هذه اللحظات تجمع العشرات من السكان السابقين بكاريان سنطرال للاحتجاج على باشا المقاطعة.

"شوف تيفي"

 تعرف المقاطعة الحضرية عين السبع الواقعة بالقرب من المحكمة الابتدائية بالبيضاء، في هذه اللحظات تجمع العشرات من السكان السابقين بكاريان سنطرال للاحتجاج على باشا المقاطعة.

وأوضح أحد المحتجين في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل، من عين المكان، أن باشا المقاطعة "م.ا" لم يفي بوعده لهم بالحصول على شقق سكنية بعد الانتخابات التشريعية بالمدينة الجديدة للهراويين، كتعويض على منازلهم الصفيحية التي تم هدمها قبل ثلاثة أشهر.

وأكد نفس الشخص بأن 360 أسرة، تعيش التشرد بعد أن تم هدم منازلهم الصفيحية، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل في أقرب وقت ممكن لتمكينهم من حقوقهم المهضومة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المنازل الصفيحية عين السبع كاريان سنطرال باشا

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