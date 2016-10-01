خطير ولا يصدق.. رجم بيدوفيل تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفل بـ أولا تايمة ونقله إلى المستشفى ما بين الحياة والموت.. تفاصيل خطيرة

"شوف تيفي"
اهتز حي الشراردة بمنطقة أولاد تايمة، ليلة الاثنين- الثلاثاء، على وقع حادث خطير بطله شخص ملقب بـ "الطويزية"، تم ضبطه من طرف مجموعة من الأشخاص متلبسا بمحاولة اغتصاب طفل بحديقة الحي.
وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر وجد نفسه خلال محاولته اغتصاب الطفل محاصرا من طرف مجموعة من الأشخاص انهالوا عليه بالضرب بواسطة الحجارة والآلات الحادة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل "الطويزية" في حالة خطيرة إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
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