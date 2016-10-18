بالصور.. اليوسفية تهتز على وقع جريمة قتل مروعة.. وهذه هي التفاصيل

اهتز حي البلوك بمدينة اليوسفية، ليلة الاثنين- الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر قُتل على يد شخص كان في حالة سكر .

"شوف تيفي"



اهتز حي البلوك بمدينة اليوسفية، ليلة الاثنين- الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر قُتل على يد شخص كان في حالة سكر .

وحسب مصادر محلية فإن الهالك و المسمى قيد حياته " حكيم.د" خرج من منزله ودخل في مشادات كلامية مع الجاني الذي كان يعربد بالحي، لتتطور الأمور إلى تبادل للعنف بينهما، قام على إثره الجاني بتوجيه مجموعة من الطعنات القاتلة للضحية على مستوى القلب بواسطة السلاح الأبيض، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضابطة القضائية حلت بمكان الجريمة وقامت باعتقال الجاني، بينما تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي للاحسناء باليوسفية ومنه إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بآسفي.