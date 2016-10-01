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بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 18:22 الداودية كانت فالجزائر وها علاش | ثقافة و فنون
الداودية كانت فالجزائر وها علاش
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة الشعبية زينة الداودية عادت من الجزائر بعد أن كان سبب الرحلة هو تسجيل أغنية راي جديدة بعنوان ''السمح نسمح بصاح مننساش''.

شوف تيفي: ع.س

علمت "شوف تيفي" أن الفنانة الشعبية زينة الداودية عادت من الجزائر بعد أن كان سبب الرحلة هو تسجيل أغنية راي جديدة بعنوان "السمح نسمح بصاح مننساش".

وسجلت زينة الداودية هذه الأغنية في الجزائر حسب مصدر فني وذلك رفقة قادر الجابوني الذي يتواجد طوال الوقت في المغرب، وعادت للتو من أجل إكمال باقي التزاماتها الفنية.
وكانت الداودية قد صرحت في وقت سابق أنها تفكر في تسجيل أربع أغاني راي وأن السبب وراء ذلك هو مطالبتها من طرف الجمهور بالعودة إلى غناء الراي كما تميزت سابقا

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الداودية كادر الجابوني الجزائر الراي أغنية

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