عاجل.. إعدام أمير سعودي قتل شابا بالسعودية..وهذه هي التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء،عن تنفيذ حكم القصاص في حق الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير، لقيامه بقتل عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحيميد، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق

"شوف تيفي"



أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء،عن تنفيذ حكم القصاص في حق الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير، لقيامه بقتل عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحيميد، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية، وقالت إنه تم تنفيذ الحكم اليوم في الجاني بمدينة الرياض، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي قبل قليل.

وأوضح الموقع ذاته بأن تفاصيل القضية تعود إلى أواخر شهر محرم من عام 2012، عندما أقدم الجاني على قتل الشاب المحيميد في منطقة الثمامة بالرياض، حيث صدر عليه حكم بالقتل قصاصا من المحكمة العامة بالرياض، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ثم رفع الحكم إلى المحكمة العليا التي قررت الموافقة على الحكم بقتله قصاصا.