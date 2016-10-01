طريف.. قرعة لاختيار ''كوبل'' ينام في تابوت طيلة الليل

أعلنت شركة رومانية خاصة بتأجير أماكن قضاء العطلة عبر الأنترنت، أنها ستنظم مسابقة هي الأولى من نوعها، لفائدة ''كوبل'' يتطوع للنوم في تابوت يوجد في قلعة ''الكونت دراكولا''.

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أعلنت شركة رومانية خاصة بتأجير أماكن قضاء العطلة عبر الأنترنت، أنها ستنظم مسابقة هي الأولى من نوعها، لفائدة "كوبل" يتطوع للنوم في تابوت يوجد في قلعة "الكونت دراكولا".

وقد أطلقت الشركة جملة ترويجية لاختيار شخصين ليمضيا ليلة بمفردهما في تابوتين مزخرفين. واحترام قواعد القلعة التي لا تسمح بوضع العطر وأكل الثوم، تفاديا لمصاصي الدماء المنتشرين في القلعة.

وتقع القلعة في سفوح جبال الكاربات التي تغطيها الغابات وقد أصبحت الآن متحفا ونقطة جذب رئيسية للسائحين في رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.