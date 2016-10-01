صادم : 15% من المغاربة يعيشون بأقل من 30 درهما في اليوم

أقر آخر تقرير للبنك الدولي بتراجع معدل الفقر الكلي في المغرب بنسبة 4.2 في المائة، بسبب تزايد نسبي في النمو الاقتصادي للمغرب، على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، إلا أن أزيد من 15 في المائة من المغاربة

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أقر آخر تقرير للبنك الدولي بتراجع معدل الفقر الكلي في المغرب بنسبة 4.2 في المائة، بسبب تزايد نسبي في النمو الاقتصادي للمغرب، على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، إلا أن أزيد من 15 في المائة من المغاربة يعيشون بأقل من 30 درهما في اليوم.

وأورد التقرير أن معدل الفقر في المغرب عرف تراجعا ملحوظا، إذ انخفض من 8.9 في المائة من بين السكان البالغ عددهم 34.4 مليون نسمة سنة 2007 إلى 4.2 في المائة عام 2014، وانخفض معدل الفقراء الذين يعيشون على أقل من 18 درهما إلى 3.1 في المائة عام 2011، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا بوجود نسبة 15.5 في المائة من الأشخاص يعيشون بـ 30 درهما وقرابة 19 في المائة من سكان الريف الذين يعتمدون على الزراعة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون له.

ومن المرتقب، حسب التقرير ذاته، أن يتوقف نجاح الإستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنويا على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر.