من غرائب الإدارة المغربية: بسبب رجل سلطة ضاعت خطيبتي وهاجرت مسقط رأسي

بغصة يروي البائع المتجول باريكو عبد الكريم لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل غاية في الغرابة عما سببه له رجل سلطة بالعطاوية التابعة جغرافيا لمدينة قلعة السراغنة من تشرد و دمار أسري، حيث فقد حبيبته وهاجر مدينته

شوف تيفي

بغصة يروي البائع المتجول باريكو عبد الكريم لـ "شوف تيفي" تفاصيل غاية في الغرابة عما سببه له رجل سلطة بالعطاوية التابعة جغرافيا لمدينة قلعة السراغنة من تشرد و دمار أسري، حيث فقد حبيبته وهاجر مدينته وضاع مورد رزقه، وهو يعيش مما يكسبه كبائع لفاكهة التين الشوكي "الهندية"، يقول باريكو: "قصتي مع الإدارة هي سبب هجرتي لمسقط رأسي بقلعة السراغنة بشكل نهائي. فقبل سنتين، كنت في حاجة ماسة إلى شهادة الخطوبة لأني كنت مقبلا على الزواج من فتاة أحبها. حيث توجهت إلى مركز القيادة بالعطاوية ووضعت ملفا متكاملا بالوثائق اللازمة للحصول على شهادة الخطوبة لدى "الشيخ" ويسمى البركة "ت" فأمرني بإحضار الشهود رغم أنني أتوفر على ورقة الطلاق من زوجتي السابقة مسلمة من المحكمة الشرعية". وأضاف بحرقة "أحضرت الشهود، وأكدوا أنني طلقت زوجتي، وبالرغم من ذلك، لم يوافق على تسليمي شهادة الخطوبة، بل تلفظ بكلام نابي في حقي". وبسبب تصرف هذا الشيخ الغريب، ضاع باريكو وضاعت حبيبته، يقول: "أحمل المسؤولية للشيخ على ضياع حقوقي، خاصة أنني صرفت مالا كثيرا على حفل الخطوبة من الفتاة التي أحبها. وتسبب امتناعه عن تقديم شهادة الخطوبة في زواج خطيبتي من رجل آخر تحت ضغط أسرتها. وكان هذا الشيخ سببا في فشل علاقتي بالمرأة التي أحبها. حتى مللت حياتي في العطاوية وفي قلعة السراغنة بصفة عامة، فهاجرت صوب الرباط، وكما ترى فأنا بائع متجول بعد أن كانت لدي وظيفة محترمة قي مسقط رأسي".

إنها حالة من حالات كثيرة أسهم موظفون في تفاقم أوضاعها، إن لم يؤدي تهورهم وعدم مسؤوليتهم إلى مالا تحمد عقباه. فهل يستوعب مثل هؤلاء مرامي خطاب الملك الأخير حول أوضاع الإدارة المغربية، أم سيستمرون في استهتارهم ولامسؤوليتهم بلا حسيب ولارقيب؟!