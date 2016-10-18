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مؤلم وبالصور.. المتشردة سارة تعيش أيامها الأخيرة..وها شنو وقع ليها..حقائق جديدة
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 17:17 مؤلم وبالصور.. المتشردة سارة تعيش أيامها الأخيرة..وها شنو وقع ليها..حقائق جديدة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. المتشردة سارة تعيش أيامها الأخيرة..وها شنو وقع ليها..حقائق جديدة
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء أن المتشردة سارة التي هزت قصتها الرأي العام المغربي، عادت للتشرد من جديد بعدما وجدت نفسها عرضة للشارع.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء أن المتشردة سارة التي هزت قصتها الرأي العام المغربي، عادت للتشرد من جديد بعدما وجدت نفسها عرضة للشارع.

سارة اليوم تعاني من أزمة نفسية ووضع صحي حرج بعدما وجدت نفسها في الشارع لمرة جديدة حسب ما نشرته صفحة أنا سارة بالفايسبوك، اليوم الثلاثاء ،والتي كشفت أن الفتاة سارة عادت إلى التشرد في مدينة الفقيه بن صالح، بالرغم من المجهودات التي بُدلت لانتشالها من الشارع، موضحة بأن حالتها الصحية جد متدهورة وحرجة وتحتاج لتدخل سريع من أعلى مستوى لإنقاذها.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن معاناة المتشردة سارة بشوارع الفقيه بن صالح، وهو ما ساهم في تدخل العديد من الفعاليات الجمعوية التي قدمت لها يد المساعد إلا أن سارة وجدت نفسها مجبرة على العودة إلى الشارع مرة أخرى لتواصل حياة التشرد والضياع والحرمان.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التشرد سارة أنا سارة مدينة الفقيه بنصالح

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