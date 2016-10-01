هاذ الشي اللي بقا.. قرقوبي ديال الحب يغزو البيضاء.. وها شنو كايدير وها شحال الثمن ديالو

يبدأ ثمنه بـ 350درهما، ''لا غلا على مسكين'' إنه مخدر ''إمديما'' أو ''قرص الحب'' كما يطلقون عليه، والذي أصبح في الآونة الأخيرو يغزو البيضاء، ، متفوقا على الكوكايين.

"شوف تيفي"

يبدأ ثمنه بـ 350درهما، "لا غلا على مسكين" إنه مخدر "إمديما" أو "قرص الحب" كما يطلقون عليه، والذي أصبح في الآونة الأخيرو يغزو البيضاء، ، متفوقا على الكوكايين.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذا المخدر يجعلك تتصالح مع نفسك ومع العالم وتحب الجميع دون استثناء"ومن هنا جاءت تسميته بقرص الحب"، وتعيش وترقص وكأنك وحدك في الدنيا، وتسهر إلى ما لا نهاية، وتمارس الجنس بشكل "خطير" حتى مع حيوان،ومن هنا جاء الإقبال عليه بشراهة، خاصة أن تناوله بسيط ولا يستلزم الكثير من التدابير والاحتياطات مثل "الغبرة" إذ يمكن للمتعاطي أن يأخذه على شكل قرص مع كأس من الماء أو "الفودكا" أو الجعة، كما يمكن تذويبه في قنينة ماء يضعها على طاولته في مقهى أو حانة أو "كباري" دون أن يلفت انتباه أحد " تقدر تدوز من حدا بوليسي ولا يوقفك كاع وما يعرفكش واش واخد شي حاجة مخدرة" يقول رجل امن من شعبة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية، في اتصال له مع "الصباح"، مؤكدا أن هذا المخدر المصنف من نوع "الإكستازي" أصبح يغزو البيضاء وطنجة على وجه الخصوص، ويتم استقدامه من هولندا أساسا، ويتعاطاه الشباب بين 20 و 35 سنة، خاصة أنه " مافيهش الفرشة" وثمنه في المتناول إذ لا يتجاوز 500 درهم للغرام الواحد أو 300 درهم للقرص، حسب الطريقة التي يتم تسويقه بها.

المخدر الذي أصبح على الموضة اليوم في المغرب، عاد بقوة إلى الأسواق الفرنسية قبل سنوات، بعد أن تراجع استهلاكه بسبب سمعته التي وصلت إلى الحضيض نهاية التسعينيات،حين علم متعاطوه أنه يخلط بمواد أخرى مثل الكافيين والأسبرين تحد من مفعوله النقي والصافي.

ويعود تاريخ ظهور المخدر إلى بدايات الحرب العالمية الأولى، إذ كان الجنود يستعملونه ليحافظوا على لياقتهم الجسدية ويضاعفوا منها، قبل أن يصبح ممنوعا أواسط الثمانينيات في العديد من البلدان.