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البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة+فيديو
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 17:01 البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة+فيديو | صحافة
البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة+فيديو
أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح لـ ''شوف تيفي'' أن جلسة محاكمته التي شهدتها المحكمة الابتدائية بالرباط، أجلت للمرة الرابعة

شوف تيفي

أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح لـ "شوف تيفي" أن جلسة محاكمته التي شهدتها المحكمة الابتدائية بالرباط، أجلت للمرة الرابعة، بسبب صدور قانون جديد للصحافة في 15 غشت الماضي. بالتالي فإن فصول المتابعة تغيرت لأنها اعتمدت على القانون القديم" وأضاف "لقد طلب الدفاع مهلة للإطلاع على فصول القانون الجديد، والمعطيات التي يتضمنها، وهل يتوافق مع التهمة الموجهة لي أم لا؟". واعتبر البقالي أن محاكمته خاطئة في الأصل، وقال في هذا الصدد "من المؤكد أنني عبرت عن رأي، وهذا الرأي يعبر عنه جميع المغاربة بدون استثناء، بالتالي فإن هذه المحاكمة خاطئة في الأصل". وأجلت محاكمة عبد الله البقالي إلى 8 نونبر القادم.

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البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة

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