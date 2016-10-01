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مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 16:42 مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان | دولي
مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان
قالت شرطة لندن اليوم الثلاثاء إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما للاشتباه به في جريمة اغتصاب عقب تقارير عن واقعة داخل البرلمان البريطاني.

"شوف تيفي"

 قالت شرطة لندن اليوم الثلاثاء إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما للاشتباه به في جريمة اغتصاب عقب تقارير عن واقعة داخل البرلمان البريطاني.

وحسب وكالة رويترز البريطانية، فإن تقارير أفادت بأن الاعتداء حدث في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وبأن المشتبه به الذي لم تذكر الشرطة اسمه اعتقل في وقت لاحق من نفس اليوم، وقالت الشرطة إن المشتبه به ليس من المشرعين.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة ذكرت أنها أطلقت سراح المشتبه به بكفالة حتى يناير المقبل لحين إجراء المزيد من التحريات.

وقال متحدث باسم مجلس العموم إن المجلس على دراية بالواقعة وإن البرلمان يتعاون مع الشرطة عن كثب.

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المغرب شوف تيفي اغتصاب برلمان المشتبه فيه الشرطة

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