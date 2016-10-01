 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان | دولي

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب | بوليتيك

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ | مجتمع

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى | بوليتيك

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى

الروينة في مطار محمد الخامس بسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران | مجتمع

الروينة في مطار محمد الخامس بسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو | بوليتيك

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا | بوليتيك

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الجزائر بالنووي !!!! | دولي

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الجزائر بالنووي !!!!

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 16:34 لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب | بوليتيك
لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب
من المنتظر أن يحل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضيفا على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط.

شوف تيفي: ع.س

من المنتظر أن يحل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضيفا على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط.

وقال مصدر اتحادي أن بنكيران سيستقبل لشكر من أجل الحديث والاتفاق عن صيغ التحالفات التي يسعى بنكيران لتأسيسها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

للإشارة فقد حل يوم أمس الأمين العام لحزب السنبلة امحند العنصر ضيفا على بنكيران بمقر حزبه غير أن العنصر ترك قرار التحالف من عدمه في يد الأجهزة التقريرية لحزب السنبلة، أما نبيل بنعبدالله الذي التقى رئيس الحكومة أيضا يوم أمس كشف أنه مستمر في التحالف مع بنكيران في حين التقى حميد شباط مساء أمس أيضا رئيس الحكومة من أجل تدارس موقف المشاركة في التشكيلية الحكومية المقبلة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى | بوليتيك

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو | بوليتيك

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا | بوليتيك

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا

عاجل:بعد الملك محمد السادس..رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في زيارة خاصة لعبد الرحمان اليوسفي | بوليتيك

عاجل:بعد الملك محمد السادس..رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في زيارة خاصة لعبد الرحمان اليوسفي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البقالي عقب محاكمته.. نحن أمام إشكالية قانون حقيقية ولا زلت متمسكا بأن إشكالية الفساد الانتخابي حاضرة و بقوة | بــووز
منذ 5 دقائق

البقالي عقب محاكمته.. نحن أمام إشكالية قانون حقيقية ولا زلت متمسكا بأن إشكالية الفساد الانتخابي حاضرة و بقوة

أسرار و كواليس زيارة الملك محمد السادس لعبد الرحمان اليوسفي لأول مرة بالفيديو من داخل غرفة الوزير الأول الأسبق بمستشفى الخليفة | بــووز

أسرار و كواليس زيارة الملك محمد السادس لعبد الرحمان اليوسفي لأول مرة بالفيديو من داخل غرفة الوزير الأول الأسبق بمستشفى الخليفة

مباشرة بعد الزيارة الملكية..شوف تيفي في قلب غرفة اليوسفي بمستشفى الخليفة بالبيضاء | بــووز

مباشرة بعد الزيارة الملكية..''شوف تيفي'' في قلب غرفة اليوسفي بمستشفى الخليفة بالبيضاء

مولات الحولي التي اشتهرت في المسيرة المجهولة تظهر من جديد في الإشهار الرسمي لـ كوب22 | زووم

مولات الحولي التي اشتهرت في المسيرة المجهولة تظهر من جديد في الإشهار الرسمي لـ كوب22

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان | دولي
منذ 13 دقيقة

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب | بوليتيك

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ | مجتمع

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ

﻿ ﻿
اليوم 13:41 GMT

عاجل:بعد الملك محمد السادس..رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في زيارة خاصة لعبد الرحمان اليوسفي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.