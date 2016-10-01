لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

من المنتظر أن يحل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضيفا على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط.

شوف تيفي: ع.س

من المنتظر أن يحل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ضيفا على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بمقر حزب العدالة والتنمية بحي الليمون بالرباط.

وقال مصدر اتحادي أن بنكيران سيستقبل لشكر من أجل الحديث والاتفاق عن صيغ التحالفات التي يسعى بنكيران لتأسيسها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

للإشارة فقد حل يوم أمس الأمين العام لحزب السنبلة امحند العنصر ضيفا على بنكيران بمقر حزبه غير أن العنصر ترك قرار التحالف من عدمه في يد الأجهزة التقريرية لحزب السنبلة، أما نبيل بنعبدالله الذي التقى رئيس الحكومة أيضا يوم أمس كشف أنه مستمر في التحالف مع بنكيران في حين التقى حميد شباط مساء أمس أيضا رئيس الحكومة من أجل تدارس موقف المشاركة في التشكيلية الحكومية المقبلة.