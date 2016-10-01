عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل

تعرضت شرطية بالمدارة الطرقية البردعي بمراكش، قبل قليل، للدهس من طرف سيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

تعرضت شرطية بالمدارة الطرقية البردعي بمراكش، قبل قليل، للدهس من طرف سيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن سيارة تابعة لشركة اتصالات هي من كانت وراء دهس الشرطية، التي تم نقلها بواسطة سيارة للإسعاف على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الطبية الضرورية.