 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان | دولي

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب | بوليتيك

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ | مجتمع

فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى | بوليتيك

انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى

الروينة في مطار محمد الخامس بسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران | مجتمع

الروينة في مطار محمد الخامس بسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو | بوليتيك

انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا | بوليتيك

الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الجزائر بالنووي !!!! | دولي

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الجزائر بالنووي !!!!

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 15:50 عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل
تعرضت شرطية بالمدارة الطرقية البردعي بمراكش، قبل قليل، للدهس من طرف سيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"

تعرضت شرطية بالمدارة الطرقية البردعي بمراكش، قبل قليل، للدهس من طرف سيارة خفيفة، ما أسفر عن إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن سيارة تابعة لشركة اتصالات هي من كانت وراء دهس الشرطية، التي تم نقلها بواسطة سيارة للإسعاف على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الطبية الضرورية.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شرطية الدهس سيارة الإسعاف مراكش المستعجلات شرطية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من جديد القرطاس بفاس و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

من جديد القرطاس بفاس و هذه التفاصيل

عاجل..شخص هاجم رجل شرطة وحاول سرقة مسدسه الوظيفي ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..شخص هاجم رجل شرطة وحاول سرقة مسدسه الوظيفي ببني ملال.. وهذه هي التفاصيل

وفاة دركي في حادثة سير خطيرة نواحي كلميم و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

وفاة دركي في حادثة سير خطيرة نواحي كلميم و هذه التفاصيل

فيديو صادم..عملية تحرش جنسي على المباشر.. شيباني بولحية تحرش بسيدة وحاول اغتصابها بالدريوش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو صادم..عملية تحرش جنسي على المباشر.. شيباني بولحية تحرش بسيدة وحاول اغتصابها بالدريوش..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مول الطاكسي كاعي:9سنين و حنا مكرفصين فطريق الرحمة بحالة كيجبدو منها البترول..و المسؤولين ممسوقينش لينا | بــووز
منذ 6 دقائق

مول الطاكسي كاعي:9سنين و حنا مكرفصين فطريق الرحمة بحالة كيجبدو منها البترول..و المسؤولين ممسوقينش لينا

البقالي عقب محاكمته.. نحن أمام إشكالية قانون حقيقية ولا زلت متمسكا بأن إشكالية الفساد الانتخابي حاضرة و بقوة | بــووز

البقالي عقب محاكمته.. نحن أمام إشكالية قانون حقيقية ولا زلت متمسكا بأن إشكالية الفساد الانتخابي حاضرة و بقوة

أسرار و كواليس زيارة الملك محمد السادس لعبد الرحمان اليوسفي لأول مرة بالفيديو من داخل غرفة الوزير الأول الأسبق بمستشفى الخليفة | بــووز

أسرار و كواليس زيارة الملك محمد السادس لعبد الرحمان اليوسفي لأول مرة بالفيديو من داخل غرفة الوزير الأول الأسبق بمستشفى الخليفة

مباشرة بعد الزيارة الملكية..شوف تيفي في قلب غرفة اليوسفي بمستشفى الخليفة بالبيضاء | بــووز

مباشرة بعد الزيارة الملكية..''شوف تيفي'' في قلب غرفة اليوسفي بمستشفى الخليفة بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

البقالي: أجلت محاكمتي بسبب صدور قانون جديد للصحافة

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان | دولي

مثير..اعتقال شخص للاشتباه به في جريمة اغتصاب داخل البرلمان

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب | بوليتيك

لشكر يحل ضيفا على بنكيران مساء اليوم لهذا السبب

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. سيارة تدهس شرطية بمراكش.. وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
اليوم 13:41 GMT

عاجل:بعد الملك محمد السادس..رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في زيارة خاصة لعبد الرحمان اليوسفي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.