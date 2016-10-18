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فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 15:23 فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ | مجتمع
فضيحة وبالصور.. مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ
علمت ''شوف تيفي'' أن العديد من تلاميذ المؤسسة الابتدائية حسن الحصري بالمدينة القديمة بطنجة، وجدوا أنفسهم محرومين من الدراسة خلال هذه السنة، نظرا لعدم توفر المؤسسة المذكورة على مدرسين.

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن العديد من تلاميذ المؤسسة الابتدائية حسن الحصري بالمدينة القديمة بطنجة، وجدوا أنفسهم محرومين من الدراسة خلال هذه السنة، نظرا لعدم توفر المؤسسة المذكورة على مدرسين.

وقالت والدة أحد التلاميذ في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، إن أسر التلاميذ صدموا منذ انطلاقة الموسم الدراسي شهر شتنبر الماضي من حرمان فلذات أكبادهم من مقاعد الدراسة بدعوى عدم توفر المؤسسة التعليمية خاصة بالقسمين الرابع والخامس ابتدائي على معلمين.

وأضافت هذه الأم وهي تتحدث بحرقة بأن المدير طالبهم باستفسار نيابة التعليم حول الموضوع، وهو ما قاموا به للعديد من المرات لكن دون جدوى حيث ظل الوضع كما هو دون تغيير.

وطالب المتحدثة نفسها المسؤولين عن التعليم بمدينة طنجة بالتدخل السريع وتوفير أساتذة لأبنائهم في القريب العاجل حتى لا تضيع عليهم السنة.

مؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذمؤسسة تعليمية لا تتوفر على مدرسين بطنجة ومصير مجهول للتلاميذ

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المغرب شوف تيفي التلاميذ طنجة حسن الحصري المؤسسة معلمين

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