انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى

شوف تيفي:م غ
عبّر الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، عن سعادته الكبيرة بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للمستشفى الذي يرقد فيه بالدار البيضاء.
و صرح اليوسفي الذي كان يتناول وجبة الغداء اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب لشوف تيفي ،أنه تفاجأ بالزيارة الملكية الثانية، بعدما حل الملك بغرفته في زيارة خاصة و غير رسمية مرفوقا بمستشاره فؤاد علي الهمة.
و في سياق متصل، قام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بزيارة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في زيارة رسمية.
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