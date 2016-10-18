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انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 15:12 انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى | بوليتيك
انفراد وبالصور:هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى
عبّر الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، عن سعادته الكبيرة بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للمستشفى الذي يرقد فيه بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

عبّر الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، عن سعادته الكبيرة بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للمستشفى الذي يرقد فيه بالدار البيضاء.

و صرح اليوسفي الذي كان يتناول وجبة الغداء اليوم الثلاثاء، في تصريح مقتضب لشوف تيفي ،أنه تفاجأ بالزيارة الملكية الثانية، بعدما حل الملك بغرفته في زيارة خاصة و غير رسمية مرفوقا بمستشاره فؤاد علي الهمة.

و في سياق متصل، قام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بزيارة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي في زيارة رسمية.


هذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفىهذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفىهذا ما قاله اليوسفي لشوف تيفي عن زيارة الملك محمد السادس الثانية له في المستشفى

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