الروينة في مطار محمد الخامس بسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران

تسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران لمدة 48 ساعة في وقوع فوضى عارمة بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، حيث عبر العديد من المسافرين عن غضبهم الشديد من الاضطراب الواقع والتأخير الحاصل في

"شوف تيفي"

تسبب إضراب عمال الخطوط الملكية المغربية للطيران لمدة 48 ساعة في وقوع فوضى عارمة بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، حيث عبر العديد من المسافرين عن غضبهم الشديد من الاضطراب الواقع والتأخير الحاصل في مواعيد رحلاتهم.

وكان مصدر قد كشف لـ "شوف تيفي" أن عمال الخدمات بالخطوط الملكية المغربية للطيران سيخوضون إضرابا لمدة 48 ساعة، ابتداء من منتصف الليلة الماضية إلى غاية الأربعاء ليلا وذلك احتجاجا على المعاملة التعسفية التي تمارس ضد هؤلاء العاملين الملقبون بـ "stewar"والذين يتم حرمانهم من العطل الأسبوعية، بالإضافة إلى معاناتهم من ضغوط جعلت بعضهم يختار الطرق القانونية للحصول على حقوقه المهضومة.