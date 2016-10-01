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انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 14:51 انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو | بوليتيك
انفراد..هذا ما وقع لــ أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد الاعتداء عليها وتعنيفها ووصفها بالعاهرة+ فيديو
علمت ''شوف تيفي'' أن إكرام بوعبيد، أصغر رئيسة جماعة في المغرب، دخلت في أزمة صحية ولم تعد قادرة على الكلام، عقب تعرضها للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص خلال دورة المجلس الجماعي لمولاي

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن إكرام بوعبيد، أصغر رئيسة جماعة في المغرب، دخلت في أزمة صحية ولم تعد قادرة على الكلام، عقب تعرضها للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص خلال دورة المجلس الجماعي لمولاي الطوالع بإقليم بنسليمان.

وكانت رئيسة الجماعة الشابة قد كشفت في تدوينة على حسابها الخاص بالفايسبوك، عن تعرضها للضرب والجرح والسب والقذف من قبل أشخاص وصفتهم بـ"البلطجية المرتزقة".

وقالت إكرام في تدوينتها المثيرة "هذا هو حال من يحارب الفساد في هذه البلاد، هذا هو حال من يقاوم تيار الفساد في هذا الوطن، وما خفي كان أعظم..هؤلاء البلطجية المرتزقة قاموا بكل هذا الاعتداء وهما يعلمان أن الكاميرا تصورهم، فتصورو لما تبعوني إلى الخارج عندما انسحبت ماذا فعلوا؟؟؟".. ضرب وجرح ونعوت قبيحة "لا استطيع ذكرها في حضرتكم، مع العلم أن أحد هؤلاء البلطجية كان شريكا في اغتصاب إحدى النساء، وخرج كالشعر من العجين من ذلك، مما يطرح أكثر من علامة استفهام".

وختمت إكرام تدوينتها بتوجيه نداء للملك محمد السادس، قالت من خلاله "يا صاحب الجلالة، لم أدخل لهذا الميدان لكي أنعت بالعاهرة، كما لم أدخل له لأضرب من قبل أشباه رجال".

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيدو يظهر لحظة الاعتداء على إكرام بوعبيد خلال دورة للمجلس الجماعي.

 

من قلب منزل أصغر رئيسة جماعة.. ها علاش ترشحت

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