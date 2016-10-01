الملك محمد السادس من مطار محمد الخامس بالبيضاء إلى رواندا

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار محمد الخامس الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى جمهورية رواندا التي يزورها في مستهل جولة تشمل أيضا جمهوريتي تنزانينا وإثيوبيا.

شوف تيفي: و م ع

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار محمد الخامس الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى جمهورية رواندا التي يزورها في مستهل جولة تشمل أيضا جمهوريتي تنزانينا وإثيوبيا.

ولدى مغادرة الملك مطار محمد الخامس الدولي، استعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته رئيس عبد الإله ابن كيران، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس.

كما تقدم للسلام على الملك الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد بوحاميد العلوي مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو ديفيزين ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي.

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك المدير العام للأمن الوطني ،المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، والقائم بأعمال سفارة إثيوبيا بالمغرب، ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء السيد عبد العزيز العماري، ووالي جهة الدار البيضاء- سطات عمالة الدار البيضاء السيد خالد سفير، والمنتخبون، وممثلو السلطات المحلية.

ويرافق الملك خلال هذه الجولة وفد رسمي يضم، على الخصوص، مستشاري صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي.

كما يضم الوفد وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.