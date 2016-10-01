بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تقصف الجزائر بالنووي !!!!

أثار مسلسل أمريكي عُرض أخيرا، ضجة بالجارة الجزائر، بعد أن صورها كبلد للإرهاب تم قصفه من طرف الجيش الأمريكي بالصواريخ النووية.

"شوف تيفي"

أثار مسلسل أمريكي عُرض أخيرا، ضجة بالجارة الجزائر، بعد أن صورها كبلد للإرهاب تم قصفه من طرف الجيش الأمريكي بالصواريخ النووية.

وحسب موقع البلاد الجزائري، اليوم الثلاثاء، فإنه وفي أول تعليق لها على السلسلة الأمريكية الشهيرة "الناجي الُمَعيَّن" التي أثارت حفيظة الجزائريين بعد إقحامها في إحدى حلقاتها "الجزائر" وتصويرها على أنها بلد للإرهاب٬ إضافة إلى إصدار الممثل الأمريكي الذي يؤدي دور رئيس أمريكا في هذه السلسلة التلفزيونية، قرارا يقضي بقصف الجزائر بالنووي، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر "جوان بولاشيك" عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أن الأمر يتعلق فقط بمسلسل خيالي٬ وأن الولايات المتحدة تربطها علاقات صداقة متينة مع الجزائر.

وأوضح الموقع ذاته بأن السفيرة قدمت اعتذارها للجزائر على حسابها بتويتر حينما كتبت "أعتذر إن الناس غير راضون٬ لكن هذا مسلسل خيالي٬ والولايات المتحدة تربطها علاقات صداقة وتعاون متينة مع الجزائر".