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لبنى أبيضار كتقلب على راجل بللي كاين... وقد تتابع قانونيا.. ها علاش
بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 13:55 لبنى أبيضار كتقلب على راجل بللي كاين... وقد تتابع قانونيا.. ها علاش | مجتمع
لبنى أبيضار كتقلب على راجل بللي كاين... وقد تتابع قانونيا.. ها علاش
كتقلب على راجل بللي كياين، وباغة دير حتى هي عرسها بعدما فشل الزواج الأول ديالها.. هاذ الشي من حق لبنى أبيضار، ومن حق أي بنت كتحلم بنقرة فين يغبر نحاسها.. لكن للي ماشي من حق مولات ''ثمانيتون'' هو تستغل

شوف تيفي

كتقلب على راجل بللي كياين، وباغة دير حتى هي عرسها بعدما فشل الزواج الأول ديالها.. هاذ الشي من حق لبنى أبيضار، ومن حق أي بنت كتحلم بنقرة فين يغبر نحاسها.. لكن للي ماشي من حق مولات "ثمانيتون" هو تستغل شوية ديال الشبه بينها وبين واحد لعروسة وتوهَّم الناس بللي تزوجات.. هاذ الشي ماشي معقول.
المهم، لاحت لبنى أبيضار لبارح فالليل صورة فاجآت المتتبعين ديالها فالفايسبوك.. بحيث كتبان فيها عروسة هي وراجلها كيقطعو الحلوة ديال الزفاف ديالهم، وقالت أبيضار في الكمونطير "لي معرضتش عليه ميتقلقش.. المرة الجاية". بطبيعة الحال حنا منقدروش نلوحو الصورة ديال هاذ الكوبل للي ستغلتو أبيضار بلا موجب شرع، حيت المسألة فيها خصوصية ديال جوج عرسان.. لكن بالنسبة لأبيضار، ماكتهمهاش الخصوصية، المهم هو تغذي الوهم ديالها بعريس.
إيوا ماشي أية مرة كتسلم الجرة، حيث على حساب مسمعنا، تقلقات مولات الصورة الحقيقية، خصوصا وأنها تستغلات من طرف أبيضار بالذات، وماشي بعيد تتابعها قانونيا، حيت القضية فيها انتحال صفة ونشر صورة خاصة تبارطجات على نطاق واسع.. وهذا على حسب كلام سيادنا اللوالة، سميتو "لعب الدراري".

 

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لبنى أبيضار كتقلب على راجل بللي كاين... وقد تتابع قانونيا.. ها علاش

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