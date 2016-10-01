عاجل:بعد الملك محمد السادس..رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في زيارة خاصة لعبد الرحمان اليوسفي

شوف تيفي:م غ
علمت" شوف تيفي" اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حل في هذه الأثناء بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء في زيارة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي.
و قد عاينت "شوف تيفي" وصول بنكيران الذي كان مرفوقا بحراسه الخاصين في زيارة رسمية إلى اليوسفي، الذي دخل المستشفى بعد وعكة صحية.
و كان الملك محمد السادس ،قد زار يوم أمس الاثنين عبد الرحمان اليوسفي للمرة الثانية، ،في موقف وصفه المغاربة بالاستثنائي بعد الصورة التي انتشرت على نطاق واسع و التي يظهر من خلالها الملك محمد السادس وهو يقبل رأس اليوسفي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.