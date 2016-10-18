بالصورة.. أول فنان مغربي يرد على استقبال مصر لوفد من البوليساريو و هذا ما قرره

كعادته في تفاعله مع الأحداث السياسية التي تهم المغرب مع دول أخرى، استنكر الفنان المغربي نعمان لحلو الموقف المصري باستقبال وفد من البوليساريو، معلنا عن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى مصر في الثني

شوف تيفي:م غ

كعادته في تفاعله مع الأحداث السياسية التي تهم المغرب مع دول أخرى، استنكر الفنان المغربي نعمان لحلو الموقف المصري باستقبال وفد من البوليساريو، معلنا عن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى مصر في الثني نونبر المقبل.

و علق نعمان لحلو على صورة نشرها عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، برسالة اعتذار لكل من وجه له الدعوة بمصر من فنانين و إعلامين مسترسلا كلامه:" إلى كل أصدقائي في جمهورية مصر العربية ، الذين ينتظرون زيارتي يوم 2 نونبر : أخبرهم أنني ألغيت زيارتي ، كما أنني اعتذرت للقنوات التلفزية ، التي كان مقررا استضافتي بها ، وكذلك اعتذرت لجامعة حلوان التي كان مقررا أن ألقي بها محاضرة عن الموسيقى المغربية .."

و أنهى الفنان المغربي، كلامه بمطالبة كل الفنانين المغاربة المقيمين في مصر بتسجيل موقف و لو بالتنديد حول هذا الحدث الذي يمس بالقضية الوطنية.



